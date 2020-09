Smart Working alla prova del futuro, confronto entra nel vivo (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – “E’ stato concordato che il prossimo incontro” sul lavoro agile “si terrà entro il 15 ottobre”. Lo scrive la Confsal. Urge una regolamentazione del lavoro agile, “adesso ancora più stringente per il settore privato in quanto il prossimo 15 ottobre dovrebbe terminare lo stato di emergenza sanitaria nel nostro Paese e, con esso, l’attuale meccanismo semplificato che consente al datore di lavoro privato di ricorrere allo Smart Working con una decisione unilaterale”. Così il Sindacato dopo la riunione, in remoto e a tavolo unitario con tutte le altre confederazioni Sindacali, con il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Dal 16 ottobre in poi “si dovrà dunque ritornare, secondo quanto previsto dalla legge 81/2017, alla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – “E’ stato concordato che il prossimo incontro” sul lavoro agile “si terrà entro il 15 ottobre”. Lo scrive la Confsal. Urge una regolamentazione del lavoro agile, “adesso ancora più stringente per il settore privato in quanto il prossimo 15 ottobre dovrebbe terminare lo stato di emergenza sanitaria nel nostro Paese e, con esso, l’attuale meccanismo semplificato che consente al datore di lavoro privato di ricorrere allocon una decisione unilaterale”. Così il Sindacato dopo la riunione, in remoto e a tavolo unitario con tutte le altre confederazioni Sindacali, con il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Dal 16 ottobre in poi “si dovrà dunque ritornare, secondo quanto previsto dlegge 81/2017,...

