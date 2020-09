Rosso a Piazza Affari e nel resto d’Europa (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nonostante il tentativo di rimbalzo messo a segno in avvio sulle speranze che gli Stati Uniti predispongano nuovi stimoli fiscali per la crescita economica. L’incertezza continua a essere dominante, in particolare alla luce dell’andamento dei contagi da coronavirus. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.871 dollari l’oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 40,35 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%. Tra i listini europei si muove sotto la parità ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nonostante il tentativo di rimbalzo messo a segno in avvio sulle speranze che gli Stati Uniti predispongano nuovi stimoli fiscali per la crescita economica. L’incertezza continua a essere dominante, in particolare alla luce dell’andamento dei contagi da coronavirus. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.871 dollari l’oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 40,35 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%. Tra i listini europei si muove sotto la parità ...

ForexOnlineMeIt : Rosso a Piazza Affari e nel resto d'Europa - CCKKI : RT @moneypuntoit: ?? Borsa Italiana Oggi, 24 settembre 2020: mercati in ribasso, energetici in rosso sul Ftse Mib ?? - moneypuntoit : ?? Borsa Italiana Oggi, 24 settembre 2020: mercati in ribasso, energetici in rosso sul Ftse Mib ?? - NewsMondo1 : Borse 24 settembre 2020, Piazza Affari apre in rosso - discoradioIT : ?? Ferito in modo grave un 23enne, caduto questa mattina attorno alle 11 da un'impalcatura in piazza Liberty a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosso Piazza Rosso a Piazza Affari e nel resto d'Europa Teleborsa Rosso a Piazza Affari e nel resto d'Europa

Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,81%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre ...

Borse europee in rosso, a Milano corre Banco Bpm

Borse europee deboli, dopo un avvio poco mosso, nell’ultima seduta della settimana. I riflettori restano puntati sull’andamento dei contagi da coronavirus. A Piazza Affari il Ftse All Share, dopo aver ...

Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,81%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre ...Borse europee deboli, dopo un avvio poco mosso, nell’ultima seduta della settimana. I riflettori restano puntati sull’andamento dei contagi da coronavirus. A Piazza Affari il Ftse All Share, dopo aver ...