Perugia, per l'esame di Suarez chiamate dai dirigenti juventini

Nino Materi La coppia Paratici-Cherubini sarebbe intervenuta per chiedere al rettore di Perugia di fare da intermediario Più che un ateneo, un «Juventus Club». Le «simpatie» bianconere dei vertici dell'Università per stranieri di Perugia emergono chiaramente dalle intercettazioni sullo scandalo Suarez, il campione argentino prima scelto dalla società bianconera e poi scaricato dalla stessa per subentrate «ragioni di opportunità». Ma ora nel caso Suarez non sono solo queste ultime a funestare i sonni della squadra della zebra e dei vertici dell'ateneo col grifone: ci sono infatti «ragioni» ben più gravi, con fattispecie di reati che - se provate - prevedono sanzioni giudiziarie e sportive di estremo rilievo.

