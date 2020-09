Ofantina | Labruna SI | “Ancora problemi sull’arteria”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – «Il sindaco di Sant’Andrea di Conza, Gerardo D’Angola, lancia l’ennesimo allarme sulla sicurezza dell’. In campagna elettorale, sono intervenuta su questa questione e personalmente mi è capitato di assistere a uno dei tanti incidenti che si verificano con cadenza preoccupante», così Rita, esponente di Sinistra italiana reduce dalla campagna elettorale per le regionali con Terra. «Il trasporto su gomma su questa tratta è intenso perché è l’unica alternativa per muoversi nelle aree interne. Dunque, torna più che mai attuale la discussione sull’importanza della tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio per la quale tante associazioni come InLocomotivi, Sponziamoci, Fondazione Fs e ...