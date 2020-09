Mondiali di Imola | oggi la cronometro | Affini primo all' intermedio | la Diretta

(Di venerdì 25 settembre 2020) CLICCA QUI per aggiornare laOre 15.24 - parte Geraint Thomas " Arriva il momento del britannico della Ineos Geraint Thomas, pronto a partire al cancelletto di partenza. Ore 15.20 - piove sul ...

sbonaccini : Presentati Mondiali di Ciclismo che si correranno da domani a domenica a Imola. Solo pochi mesi fa sembrava impossi… - Gazzetta_it : #Ciclismo, #Mondiali di #Imola, #Dygert operata nella notte all’Ospedale di Bologna: “Tornerò” - Ironman_Tri2001 : RT @Gazzetta_it: #Mondiali di #Imola, il #live della cronometro - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mondiali di #Imola, il #live della cronometro - corrieredicomo : Grande attesa per il giovane ciclista azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Imola

Non ha dubbi neppure la sua allenatrice, Kristin Armstrong: “Ha già avuto altri incidenti, anche in questo caso tornerà e sarà più forte di prima”. L'intervento e' andato bene, la Dygert e' sveglia e ...Diretta cronometro maschile elite: streaming video e tv, percorso, protagonisti e vincitore della prova contro il tempo, oggi 25 settembre 2020 per i Mondiali di ciclismo 2020. Diretta cronometro masc ...