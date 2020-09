Maltempo:due persone salvate tra fango e detriti (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - VARESE, 25 SET - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo in questi minuti dai vigili del fuoco a Castelveccana, Varese,, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - VARESE, 25 SET - Duerimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da, sono state tratte in salvo in questi minuti dai vigili del fuoco a Castelveccana, Varese,, ...

Varese, 25 settembre 2020 - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo stamattina dai vigili del fuoco a Castelveccana, località Batti ...

Varese, 25 settembre 2020 - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo stamattina dai vigili del fuoco a Castelveccana, località Batti ...