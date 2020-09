M5s | gli Stati Generali devono marcare un netto cambio di passo | occorre coraggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi come me frequentava già prima di quel 4 ottobre 2009 i meet up locali sa che abbiamo costruito tutti insieme una scialuppa di salvataggio per questo Paese. Un Paese governato da lestofanti che l’hanno spolpato economicamente e culturalmente. È evidente che dopo più di dieci anni da quando è cominciato il nostro percorso sia indispensabile un pit stop. Siamo giunti a un bivio. Io credo sia un’ottima occasione per imboccare la strada giusta ed evolverci, crescere, essere davvero in movimento. Abbiamo un inestimabile patrimonio da difendere: il grande lavoro svolto. In meno di 2 anni il M5s al governo ha realizzato più di 40 leggi che stanno cambiando il Paese. Il reddito di cittadinanza per 3 milioni di persone, la più severa legge anticorruzione d’Europa, l’abolizione della prescrizione, il taglio delle pensioni ...