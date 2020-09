La mano artificiale dell’Istituto italiano di tecnologia è quasi una mano vera (Di venerdì 25 settembre 2020) Si chiama Hannes, e a svilupparla sono i ricercatori di robotica dell’Istituto italiano di tecnologia con gli esperti in disabilità e riabilitazione dell’Inail. Ed è una delle protesi alla mano più avanzate e funzionali mai realizzate finora. Replica alla perfezione le proprietà biologiche della mano umana, riuscendo a compiere movimenti coordinati, precisi, rapidi e anche energici e consente di ripristinare il 90% delle azioni anche a chi ha perso l’estremità dell’arto subendo un’amputazione. In questo video, diffuso dallo stesso Iit, vedrete com’è fatta e a quali tecnologie si deve il suo enorme potenziale. (Credit video: Iit-Inail) La mano artificiale ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) Si chiama Hannes, e a svilupparla sono i ricercatori di robotica dell’Istitutodicon gli esperti in disabilità e riabilitazione dell’Inail. Ed è una delle protesi allapiù avanzate e funzionali mai realizzate finora. Replica alla perfezione le proprietà biologiche dellaumana, riuscendo a compiere movimenti coordinati, precisi, rapidi e anche energici e consente di ripristinare il 90% delle azioni anche a chi ha perso l’estremità dell’arto subendo un’amputazione. In questo video, diffuso dallo stesso Iit, vedrete com’è fatta e a quali tecnologie si deve il suo enorme potenziale. (Credit video: Iit-Inail) La...

CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ?????Man mano che l'intelligenza artificiale entra a far parte della nostra vita quotidiana, è sempre più necessario avere del… - EUROPEDIRECTBAS : RT @PE_Italia: ?????Man mano che l'intelligenza artificiale entra a far parte della nostra vita quotidiana, è sempre più necessario avere del… - nando_finizio : RT @PE_Italia: ?????Man mano che l'intelligenza artificiale entra a far parte della nostra vita quotidiana, è sempre più necessario avere del… - EurDirectMarche : RT @PE_Italia: ?????Man mano che l'intelligenza artificiale entra a far parte della nostra vita quotidiana, è sempre più necessario avere del… - EuropeDirectVe : RT @PE_Italia: ?????Man mano che l'intelligenza artificiale entra a far parte della nostra vita quotidiana, è sempre più necessario avere del… -

Ultime Notizie dalla rete : mano artificiale La mano artificiale dell Istituto italiano di tecnologia è quasi una mano vera Wired.it La mano artificiale dell'Istituto italiano di tecnologia è quasi una mano vera

Ed è una delle protesi alla mano più avanzate e funzionali mai realizzate finora. Replica alla perfezione le proprietà biologiche della mano umana, riuscendo a compiere movimenti coordinati, precisi, ...

Troppi studi da revisionare: l’AI potrebbe dare una mano

Secondo un nuovo studio, però, la soluzione a questo problema potrebbe essere l’intelligenza artificiale la quale potrebbe davvero dare una mano nella revisione di tutti questi studi. A sostenere ...

Ed è una delle protesi alla mano più avanzate e funzionali mai realizzate finora. Replica alla perfezione le proprietà biologiche della mano umana, riuscendo a compiere movimenti coordinati, precisi, ...Secondo un nuovo studio, però, la soluzione a questo problema potrebbe essere l’intelligenza artificiale la quale potrebbe davvero dare una mano nella revisione di tutti questi studi. A sostenere ...