Kim Jong-un chiede scusa a Seul per il funzionario ucciso: "Caso inatteso e sfortunato" "Un Caso inatteso e sfortunato": Kim Jong-un ha definito in questo modo l'uccisione del funzionare sudcoreano, crivellato di colpi dalle guardie di confine nordcoreane e poi dato alle fiamme. Il leader nordcoreano ha chiesto scusa per l'episodio e in una lettera personale inviata al presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha fatto un raro mea culpa, dichiarando che l'incidente non sarebbe dovuto accadere. "Ci scusiamo per il dolore provocato al presidente Moon e ai sudcoreani", scrive nel messaggio. Il leader ha affermato che prenderà misure per evitare che casi del genere si ripetano in futuro. Una storia strana quella del funzionario sudcoreano, 47 anni, ispettore del ministero marittimo e della pesca sudista, scomparso il 21

