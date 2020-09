Golf: all'Irish Open Rai da solo in testa, disastro Lowry (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA, 25 SET - L'allarme Coronavirus e l'esclusione di Sebastian Soderberg nonostante la negatività al tampone. E poi la leadership solitaria di Aaron Rai e lo stop del secondo giro prima a causa del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA, 25 SET - L'allarme Coronavirus e l'esclusione di Sebastian Soderberg nonostante la negatività al tampone. E poi la leadership solitaria di Aaron Rai e lo stop del secondo giro prima a causa del ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: all'Irish Open, Rai da solo in testa, disastro Lowry - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: all'Irish Open, Rai da solo in testa, disastro Lowry - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: all'Irish Open, Rai da solo in testa, disastro Lowry - napolimagazine : Golf: all'Irish Open, Rai da solo in testa, disastro Lowry - apetrazzuolo : Golf: all'Irish Open, Rai da solo in testa, disastro Lowry -

Ultime Notizie dalla rete : Golf all Golf: all'Irish Open Rai da solo in testa, disastro Lowry Corriere di Como Golf: all'Irish Open Rai da solo in testa, disastro Lowry

(ANSA) - ROMA, 25 SET - L'allarme Coronavirus e l'esclusione di Sebastian Soderberg nonostante la negatività al tampone. E poi la leadership solitaria di Aaron Rai e lo stop del secondo giro prima a c ...

Golf, Eurotour: Aaron Rai in testa all’Irish Open

C’è l’inglese Aaron Rai al vertice con 135 (65 70, -5) del Dubai Duty Free Irish Open (Eurotour). Sul percorso del Galgorm Castle Golf Club (par 70), il 25enne ha distanziato di un colpo il connaziona ...

(ANSA) - ROMA, 25 SET - L'allarme Coronavirus e l'esclusione di Sebastian Soderberg nonostante la negatività al tampone. E poi la leadership solitaria di Aaron Rai e lo stop del secondo giro prima a c ...C’è l’inglese Aaron Rai al vertice con 135 (65 70, -5) del Dubai Duty Free Irish Open (Eurotour). Sul percorso del Galgorm Castle Golf Club (par 70), il 25enne ha distanziato di un colpo il connaziona ...