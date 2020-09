Gf Vip, Zorzi attacco alla Cuccarini: “Omofoba e stron*a” (Di venerdì 25 settembre 2020) Tommaso Zorzi alla presenza degli altri inquilini della Casa sputa veleni contro Lorella Cuccarini che viene definita una stron*a per le sue parole e per essersi espressa contro i diritti dei gay. L’influencer è stato scelto proprio per questo suo essere aggressivo su qualsiasi commento si faccia. E contro Lorella utilizza ogni mezzo per insultarla etichettandola in maniera poco elegante. Tommaso Zorzi non è un concorrente che leArticolo completo: Gf Vip, Zorzi attacco alla Cuccarini: “Omofoba e stron*a” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Tommasopresenza degli altri inquilini della Casa sputa veleni contro Lorellache viene definita una stron*a per le sue parole e per essersi espressa contro i diritti dei gay. L’influencer è stato scelto proprio per questo suo essere aggressivo su qualsiasi commento si faccia. E contro Lorella utilizza ogni mezzo per insultarla etichettandola in maniera poco elegante. Tommasonon è un concorrente che leArticolo completo: Gf Vip,: “Omofoba e stron*a” dal blog SoloDonna

Zuzzurellone84 : @LCuccarini Ma chi è Tommaso Zorzi? È addirittura un VIP?!?! Me cojoni - infoitcultura : “Mio padre non mi abbraccia da 8 anni”, Tommaso Zorzi svela il suo dolore al GF Vip “Non mi ha mai protetto” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Franceska Pepe a Zorzi: 'Vuoi far passare che io sia omofoba'. E lui: 'Coda di paglia' | VIDEO - infoitcultura : Franceska Pepe sentimenti profondi | La verità su Tommaso Zorzi al GF Vip - infoitcultura : Gf Vip 5: nuova bagarre fra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi -