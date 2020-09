Gabriel Garko, la sfida più difficile: è pronto a gettare la maschera (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko è pronto ad affrontare la sfida più difficile della sua vita, gettando la maschera dopo anni di silenzio. Questa sera al Grande Fratello Vip sarà una puntata molto particolare, questa settimana le dinamiche dello show hanno preso una piega inaspettata e due concorrenti hanno aperto il vaso di pandora. Stiamo parlando di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che, ritrovatisi nella casa, hanno parlato d un momento molto difficile della loro vita. Sul web è scattato immediatamente il caso di una presunta setta vip. Dopo giorni di domande, teorie e complotti questa sera, grazie anche all’ingresso di Gabriel Garko ne sapremo certamente di più. ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020)ad affrontare lapiùdella sua vita, gettando ladopo anni di silenzio. Questa sera al Grande Fratello Vip sarà una puntata molto particolare, questa settimana le dinamiche dello show hanno preso una piega inaspettata e due concorrenti hanno aperto il vaso di pandora. Stiamo parlando di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che, ritrovatisi nella casa, hanno parlato d un momento moltodella loro vita. Sul web è scattato immediatamente il caso di una presunta setta vip. Dopo giorni di domande, teorie e complotti questa sera, grazie anche all’ingresso dine sapremo certamente di più. ...

