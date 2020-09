Da Cracco a Sadler | Too Good To Go propone le box antispreco dei grandi chef

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: TooTo Go)In cucina non si butta (o non si dovrebbe buttare) nulla. Figuriamoci se è un piatto preparato da un grande, come Carloo Heinz Beck. Nasce così l’iniziativa dellaBox di TooTo Go, la app contro lo spreco alimentare che permette di comprare, a prezzo ridotto, cibo che altrimenti andrebbe buttato. Martedì 29 settembre, in occasione della prima Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, istituita dalla Fao e dalle Nazioni Unite, tramite l’app è possibile aggiudicarsi un piattofirmato da 11di fama in tutta Italia. A lanciare l’iniziativa è Carlo, che vanta una Stella Michelin e un passato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Cracco Sadler

Wired.it

In cucina non si butta (o non si dovrebbe buttare) nulla. Figuriamoci se è un piatto preparato da un grande chef, come Carlo Cracco o Heinz Beck. Nasce così l’iniziativa della Chef Box di Too Good To ...Dall’alta cucina fino ai fornelli di casa, il cibo non si butta: contrastare gli sprechi è possibile, ma soprattutto necessario. È questo il messaggio che ribadisce Too Good To Go, l’app contro lo spr ...