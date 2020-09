Caso Suárez | spunta il Pdf con le domande dell’esame | “Come ti chiami?”

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 settembre 2020) Suárez,il PDF con ledell’esameno ledell’esame “farsa” di italiano che ha affrontato il calciatore Luis Suárez il 17 settembre all’Università degli Studi di Perugia per ottenere il prima possibile la cittadinanza italiana. Il Corriere della Sera ha pubblicato il pdf al cui interno sarebbero presenti leconcordate tra Suárez e la commissione d’esame prima dello svolgimento del test. Pdf che l’attaccante ormai ex Barcellona, ora all’Atletico Madrid, avrebbe ricevuto sulla piattaforma Teams con i temi da trattare, e che ora è in possesso degli investigatori. “Come ti chiami?” è la prima domanda dell’esame che ha svolto Suárez, secondo il quotidiano. Una ...