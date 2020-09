Caso Suarez, gli avvocati della Juve (e un terzo di cui non si conosce l’identità) in procura: ascoltati dai pm come persone informate sui fatti (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli avvocati della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco – più una terza persona di cui non si conosce l’identità – sono arrivati in procura a Perugia per essere ascoltati dai pm come persone informate sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame «farsa» a Luis Suarez all’università per stranieri del capoluogo umbro. L’avvocata Turco ha materialmente seguito la pratica per lo svolgimento dell’esame con il direttore generale dell’ateneo, Maurizio Olivieri, che è indagato. L’avvocato Chiappero, storico legale del club Juventino, ha invece assistito a una delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Glintus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco – più una terza persona di cui non sil’identità – sono arrivati ina Perugia per esseredai pmsui, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame «farsa» a Luisall’università per stranieri del capoluogo umbro. L’avvocata Turco ha materialmente seguito la pratica per lo svolgimento dell’esame con il direttore generale dell’ateneo, Maurizio Olivieri, che è indagato. L’avvocato Chiappero, storico legale del clubntino, ha invece assistito a una delle ...

