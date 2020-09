Casertana, c’è la firma di un difensore uruguaiano: ufficiale Buschiazzo (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Buschiazzo Morel. Il possente difensore di 189 cm, classe 1996, ha sottoscritto nella giornata di oggi un contratto biennale. uruguaiano con cittadinanza italiana, la scorsa stagione ha militato nelle fila del Siena. Nella stagione 2018/19 per lui 24 presenze con il Pisa risultando tra i protagonisti della scalata verso la B. Cresciuto nel vivaio del Penarol con cui ha esordito in prima squadra in occasione del match di Coppa Libertadores con l’Atletico Nacional. Nel 2016 l’approdo in Italia al Matera. L'articolo Casertana, c’è la firma di un difensore uruguaiano: ufficiale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore FabrizioMorel. Il possentedi 189 cm, classe 1996, ha sottoscritto nella giornata di oggi un contratto biennale.con cittadinanza italiana, la scorsa stagione ha militato nelle fila del Siena. Nella stagione 2018/19 per lui 24 presenze con il Pisa risultando tra i protagonisti della scalata verso la B. Cresciuto nel vivaio del Penarol con cui ha esordito in prima squadra in occasione del match di Coppa Libertadores con l’Atletico Nacional. Nel 2016 l’approdo in Italia al Matera. L'articolo, c’è ladi un...

