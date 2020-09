Xbox incontra Bethesda! Phil Spencer | Todd Howard e Pete Hines in una imperdibile video intervista

(Di giovedì 24 settembre 2020) 34 anni di presenza sul mercato per Bethesda e un nome riconoscibile praticamente da ogni appassionato grazie a franchise, IP e software house che in maniera più o meno significativa hanno, a conti fatti, fatto la storia. L'acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax Media e quindi di Bethesda e di tutti gli studi che si raccolgono sotto questo nome è innegabilmente una notizia gigantesca il cui impatto sulla divisionee su tutto l'universoludico è ancora tutto da scoprire.Non sappiamo in dettaglio cosa succederà ai giochi dei team, ufficialmente è stato sottolineato come si deciderà caso per caso ma già ci sono i primissimi rumor riguardo situazioni particolari. Per esempio si parla di Starfield già considerabile esclusiva Microsoft ma per ora è solo un rumor. Ma andiamo con ...

