Uomini e Donne, scoppia la bomba su Jessica e Davide: è successo a poche ore dalla scelta (Di giovedì 24 settembre 2020) La scelta di Jessica è arrivata a sorpresa durante la registrazione di ‘Uomini e Donne’. Dopo solo tre puntate dall’inizio del Trono, la 29enne ha deciso di lasciare il programma scegliendo il corteggiatore Davide Lo Russo che le ha detto di sì. D’altronde Jessica fin dall’inizio aveva mostrato di avere un carattere deciso e per nulla condizionato dai tempi televisivi. Infatti aveva dichiarato che, se si fosse innamorata prima, avrebbe lasciato il programma senza attendere altro tempo. Il feeling nato tra Davide e Jessica è stato visibile a tutti fin dalle prime puntate tanto da portare la tronista a fare la scelta più breve e mai accaduta nella storia di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladiè arrivata a sorpresa durante la registrazione di ‘’. Dopo solo tre puntate dall’inizio del Trono, la 29enne ha deciso di lasciare il programma scegliendo il corteggiatoreLo Russo che le ha detto di sì. D’altrondefin dall’inizio aveva mostrato di avere un carattere deciso e per nulla condizionato dai tempi televisivi. Infatti aveva dichiarato che, se si fosse innamorata prima, avrebbe lasciato il programma senza attendere altro tempo. Il feeling nato traè stato visibile a tutti fin dalle prime puntate tanto da portare la tronista a fare lapiù breve e mai accaduta nella storia di ...

