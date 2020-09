Ufficiale: Padova, ecco Hraiech dal Carpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Padova ha ufficializzato l’arrivo di Saber Hraiech, in prestito dal Carpi con obbligo di riscatto. Centrocampista classe ’95, ha collezionato 25 presenze e un gol nella scorsa stagione con gli emiliani. Ha vestito anche le maglie di Imolese, Piacenza, Virtus Entella e Mazara. Foto: sito Ufficiale Padova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’arrivo di Saber, in prestito dalcon obbligo di riscatto. Centrocampista classe ’95, ha collezionato 25 presenze e un gol nella scorsa stagione con gli emiliani. Ha vestito anche le maglie di Imolese, Piacenza, Virtus Entella e Mazara. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Non solo Saber Hraiech, che è diventato ufficialmente un calciatore biancoscudato: il Padova pensa in grande e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, mette nel mirino anche Alfredo Bifulco, classe ‘97 ...

