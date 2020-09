Se la Playstation 5 non ti basta, prendi l'edizione limitata in oro 24 carati (Di giovedì 24 settembre 2020) La nuova Playstation 5 uscirà il prossimo 19 novembre, ma se la versione standard non dovesse bastarti, ora puoi pre-ordinare una Special Limited Luxury Edition placcata in oro a 24 carati al prezzo di 9 mila euro. Ben 8.500 euro in più rispetto alla versione standard per avere la console di nuova generazione all'insegna dello sfarzo e dell'opulenza, potendo scegliere tra l'edizione dorata, quella in platino o in oro rosa a 18 carati. A produrla è il marchio inglese Truly Exquisite, rinomato per la sua tendenza a placcare d'oro sneakers, telefoni o capi di abbigliamento e a rivenderli a cifre spropositate, non adatte ai portafogli di tutti. «La Playstation 5 è senza dubbio la console più attesa mai rilasciata e molte persone si aspettano ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) La nuova5 uscirà il prossimo 19 novembre, ma se la versione standard non dovesserti, ora puoi pre-ordinare una Special Limited Luxury Edition placcata in oro a 24al prezzo di 9 mila euro. Ben 8.500 euro in più rispetto alla versione standard per avere la console di nuova generazione all'insegna dello sfarzo e dell'opulenza, potendo scegliere tra l'dorata, quella in platino o in oro rosa a 18. A produrla è il marchio inglese Truly Exquisite, rinomato per la sua tendenza a placcare d'oro sneakers, telefoni o capi di abbigliamento e a rivenderli a cifre spropositate, non adatte ai portafogli di tutti. «La5 è senza dubbio la console più attesa mai rilasciata e molte persone si aspettano ...

Se la Playstation 5 non ti basta, prendi l'edizione limitata in oro 24 carati

La Special Limited Luxury Edition è stata realizzata dal brand di lusso Truly Exquisite e ti permette di acquistare controller, console e cuffie wireless placcate d'oro. Se hai 9 mila euro da spendere ...

