Qualificazioni Roland Garros 2020, match interrotti per pioggia (Di giovedì 24 settembre 2020) pioggia al Roland Garros 2020. I match di qualificazione al tabellone principale che si stanno disputando nel primo pomeriggio sono stati interrotti per via delle condizioni climatiche avverse e per il momento non si può giocare. Tre gli azzurri interessati da questa situazione: Martina Trevisan, che stava conducendo contro la Muhammad, Gatto-Monticone al terzo set contro Monnet e Lorenzo Giustino che si trova nel turno decisivo per il tabellone principale in vantaggio di un set e sul 5-4 senza break nel secondo.

