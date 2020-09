Lockdown in Italia, Conte Lo Esclude (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore che in altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una possibile recrudescenza della diffusione del virus“. Questo quanto espresso dal Premier Conte. “Al momento escludo la possibilità di un blocco generale” aggiunge il Premier durante un’intervista a “La Stampa”. … Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi la situazione inè sicuramente migliore che in altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una possibile recrudescenza della diffusione del virus“. Questo quanto espresso dal Premier. “Al momento escludo la possibilità di un blocco generale” aggiunge il Premier durante un’intervista a “La Stampa”. …

