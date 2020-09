Litigano per una ragazza e scoppia la rissa: accoltellato 18enne (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Litigano per una ragazza e scoppia la rissa. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito a Napoli durante una lite. Come da lui raccontato alla polizia dopo il ricovero al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, mentre era in piazza Calenda con amici ha avuto un diverbio con un altro gruppo di ragazzi per approcci ad una ragazza ed è stato colpito con un’arma da taglio, probabilmente un coltello, e con le mani, riportando un taglio al volto e una frattura mandibolare. I medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni. Intanto sono partite le indagini per approfondire il caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per unala. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito a Napoli durante una lite. Come da lui raccontato alla polizia dopo il ricovero al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, mentre era in piazza Calenda con amici ha avuto un diverbio con un altro gruppo di ragazzi per approcci ad unaed è stato colpito con un’arma da taglio, probabilmente un coltello, e con le mani, riportando un taglio al volto e una frattura mandibolare. I medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni. Intanto sono partite le indagini per approfondire il caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

plebs95747634 : #Giorgetti #Zaia #Toti #Salvini i quattro amici al bar adesso litigano per il conto. - VelenoTreo270 : @stanzaselvaggia Secondo me è tutto combinato! Per soldi litigano e mostrano la poca dignità di molte persone - MaurizioTrasat1 : RT @doluccia16: Io non sono rissosa, anzi mi piace ridere e divertirmi. Mi piace la leggerezza. E mi dispiace quando vedo che molti di noi… - GervasioHya : @repubblica I 5 stelle hanno rotto i coglioni con queste pantomime per fare credere agli italiani che litigano e ch… - fata4ever : RT @Mario7854116363: Per rinfrescarvi u po' la memoria ??non è che gli altri grandi club non vogliono costruire stadi o campi sportivi nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Litigano per Litigano e la uccide per motivi economici. «Io, un assassino», poi l'infarto Il Messaggero Veneto Vittoria (Ragusa), due papà litigano davanti alla scuola: uno accoltella l’altro

Litigio stamattina davanti alla scuola “Pappalardo” di Vittoria, in provincia di Ragusa, in Sicilia: due papà hanno avuto un’accesa discussione dopo aver accompagnato i loro figli a lezione e uno di l ...

Una discussione che è sfociata in una vera e propria aggressione

Doveva essere un normale giorno di scuola per i bambini del Pappalardo di Vittoria. Invece, qualcosa è andato storto ed è finita davvero molto male. Due padri hanno litigato proprio davanti alla scuol ...

Litigio stamattina davanti alla scuola “Pappalardo” di Vittoria, in provincia di Ragusa, in Sicilia: due papà hanno avuto un’accesa discussione dopo aver accompagnato i loro figli a lezione e uno di l ...Doveva essere un normale giorno di scuola per i bambini del Pappalardo di Vittoria. Invece, qualcosa è andato storto ed è finita davvero molto male. Due padri hanno litigato proprio davanti alla scuol ...