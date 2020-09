iPhone 12, in un leak svelati i nomi della nuova gamma di modelli (Di giovedì 24 settembre 2020) È uno degli smartphone più attesi dell’anno e ora nuove fughe di notizie ci hanno dato un suggerimento sui nomi della gamma iPhone 12. Molti fan di Apple avevano sperato di dare un’occhiata ai nuovi smartphone all’evento “Time Flies” di Apple la scorsa settimana, ma sono rimasti delusi. Invece, le voci suggeriscono che Apple svelerà finalmente i suoi iPhone 2020 in un evento il mese prossimo. Prima del rilascio, l’ utente Twitter @ L0vetodream ha rivelato quelli che sostiene siano i nomi dei nuovi iPhone. iPhone, secondo un leak i nuovi modelli si chiameranno iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) È uno degli smartphone più attesi dell’anno e ora nuove fughe di notizie ci hanno dato un suggerimento sui12. Molti fan di Apple avevano sperato di dare un’occhiata ai nuovi smartphone all’evento “Time Flies” di Apple la scorsa settimana, ma sono rimasti delusi. Invece, le voci suggeriscono che Apple svelerà finalmente i suoi2020 in un evento il mese prossimo. Prima del rilascio, l’ utente Twitter @ L0vetodream ha rivelato quelli che sostiene siano idei nuovi, secondo uni nuovisi chiameranno12 Mini,12,12 Pro e ...

Ultime Notizie dalla rete : iPhone leak iPhone 12 Mini con un processore che non ti aspetti Telefonino.net Evento Apple per iPhone 12 previsto il 13 Ottobre. Preordini dal 16 Ottobre e vendite dal 23 Ottobre

Jon Prosser ha appena lanciato un nuovo tweet con i leak che riguardano i nuovi iPhone 12. In particolare questa volta viene svelata la data dell’evento Apple, la data dei preordini e quella di inizio ...

Uno dei nuovi iPhone 12 potrebbe essere "mini"

Non passa giorno senza che escano nuove indiscrezioni sul nuovo iPhone, per il quale, di fatto, ci sono tanti leak, ipotesi, ma zero certezze. Neppure notizie sicure sulla data di presentazione.

