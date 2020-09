Grande Fratello Vip 5 | Gabriel Garko ed Eva Grimaldi vicini ad Adua Del Vesco su Instagram

Leggi su blogo

(Di giovedì 24 settembre 2020)Vip 5, ancheed Evahanno deciso di "esporsi" sul caso mediatico del periodo: il cosiddetto Ares Gate. Nonostante si sia appena grattata via la superficie della vicenda, le presunte dichiarazioni mefistofeliche diDele Massimiliano Morra sulla casa di produzione di tante fiction Mediaset di successo non hanno lasciato indifferenti alcuni protagonisti. Che cosa si nasconderà mai dietro l'Ares Film?Eva, che dei drammi dell'Ares è stata spesso protagonista, ha deciso di non fornire la sua versione dei fatti. ". Non voglio parlarne ora, sto molto male", ha confessato a Dagospia, che ha chiesto il parere sulle dichiarazioni ad alcune attrici coinvolte. L'attrice veneta, tuttavia, ha ...