Covid 19 a Caselle in Pittari, completamente spento il focolaio (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caselle in Pittari (Sa) – "Possiamo considerare il focolaio di Caselle in Pittari completamente estinto". A dare la buona notizia è il sindaco Giampiero Nuzzo. Dei 23 contagiati iniziali, 19 sono completamente guariti ed a loro è stata revocata l'ordinanza di quarantena. Per due (già da tempo clinicamente guariti ) si attendono i due tamponi di controllo per revocare l'ordinanza di quarantena. Le due pazienti ricoverate stanno bene. "Da Caselle in Pittari, che ha brillantemente superato una delicata fase emergenziale e vinto questa battaglia, lanciamo un importante messaggio: il Covid, nemico insidioso ed invisibile, ...

