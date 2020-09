Cossiga | Mattarella | ‘consolidò rapporto italo-tedesco’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) – Francesco, dopo le dimissioni da ministro dell’Interno, “fu richiamato dal Presidente Pertini, come presidente del Consiglio, per risolvere la difficile crisi di inizio legislatura nel 1979. Il governosi trovò di fronte a una scelta rilevante, conseguente alla rinnovata competizione Est-Ovest sugli armamenti” e, dopo “la decisione sovietica di procedere alla installazione di nuovi missili a corto raggio SS20, in sede di Alleanza atlantica si decise per una risposta collegiale di cui l’Italia si rese co-protagonista, decidendo di ospitare -nella base di Comiso -unitamente alla Germania Federale, al Belgio e ai Paesi Bassi, i missili Cruise. Una scelta, che consolidò, fra l’altro, l’amicizia con il cancelliere Helmut Schmidt e il ...