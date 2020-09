Temptation Island 8 – Seconda puntata del 23 settembre 2020 – Altri falò di confronto

Leggi su unduetre

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con. Il reality è tornato dopo soli due mesi dalla scorsa edizione arrivando così alla sua ottava edizione. Seppure in onda con la versione classica, la conduzione passa alla presentatrice della versione vip (quest’anno non in onda), ovvero Alessia Marcuzzi.8 Invariato anche … L'articolo8 –del 23falò di