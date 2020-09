Quirinale: Mattarella riceve Duda (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, in visita ufficiale in Italia, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto alil Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej, in visita ufficiale in Italia, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

Quirinale : Videomessaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 75º anniversario delle Nazioni Unite #ONU : - NicolaPorro : Con le ultime elezioni si consolida il Contebis e i giallorossi daranno le carte in vista dell’elezione del success… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto al #Quirinale il Presidente della Repubblica di #Polonia ???? Andrzej #Duda… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve Duda... - Gianluc68325330 : RT @NicolaPorro: Con le ultime elezioni si consolida il Contebis e i giallorossi daranno le carte in vista dell’elezione del successore di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella Quirinale: Mattarella riceve Duda SassariNotizie.com Quirinale: Mattarella riceve Duda

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, in visita ufficiale in Italia, intratte ...

Bielorussia: Mattarella, grave repressione manifestazioni

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il presidente Sergio Mattarella, nel corso di un cordiale colloquio al Quirinale con il presidente polacco Andrzej Duda, il quale ha espresso la preoccupazione di Varsavia per ...

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, in visita ufficiale in Italia, intratte ...(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il presidente Sergio Mattarella, nel corso di un cordiale colloquio al Quirinale con il presidente polacco Andrzej Duda, il quale ha espresso la preoccupazione di Varsavia per ...