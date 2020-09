Più di 400 MB per la patch di settembre sul Samsung Galaxy S8 ora in Italia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci apprestiamo a vivere giorni intensi e ricchi di novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy S8 che sono in commercio in Italia. Alcuni giorni fa, sul nostro magazine, avete trovato un primo approfondimento a proposito dell’aggiornamento di settembre, come nei programmi giunto a tre mesi di distanza dall’ultimo, rispettando in questo modo il programma trimestrale per il dispositivo lanciato sul mercato nel 2017. Ora, secondo quanto raccolto stamane, abbiamo una svolta concreta anche in Italia. Cosa cambia con la patch di settembre sul Samsung Galaxy S8 in Italia La novità del giorno, infatti, consiste nell’arrivo della patch di settembre sul ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci apprestiamo a vivere giorni intensi e ricchi di novità per quanto riguarda iS8 che sono in commercio in. Alcuni giorni fa, sul nostro magazine, avete trovato un primo approfondimento a proposito dell’aggiornamento di, come nei programmi giunto a tre mesi di distanza dall’ultimo, rispettando in questo modo il programma trimestrale per il dispositivo lanciato sul mercato nel 2017. Ora, secondo quanto raccolto stamane, abbiamo una svolta concreta anche in. Cosa cambia con ladisulS8 inLa novità del giorno, infatti, consiste nell’arrivo delladisul ...

