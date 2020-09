Piazza Affari in rally segue le orme dell’Europa (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee e all’andamento positivo dei future statunitensi che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese dellafiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l’ottimismo dell’IFO della vigilia. Tutto ciò mentre non si fermano in Europa contagi e decessi con la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Brillante, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee e all’andamento positivo dei future statunitensi che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese dellafiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l’ottimismo dell’IFO della vigilia. Tutto ciò mentre non si fermano in Europa contagi e decessi con la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un ...

Piazza Affari: su di giri Trevi

Prepotente rialzo per Trevi, che mostra una salita bruciante del 5,56% sui valori precedenti.

