Omicidio a Lecce: mezz’ora di lite con il killer, poi lei ha urlato il nome di un uomo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una lite di mezz’ora con il killer, un nome, Andrea, e uno zaino giallo. Sono questi i pochi elementi al momento a disposizione degli investigatori, insieme all’esame dei cellulari e dei tabulati, per cercare di fare chiarezza nell‘Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due giovani uccisi la notte del 21 settembre a Lecce. La coppia – lui 33 anni e arbitro di calcio, lei 30 anni, laureata in Giurisprudenza, da pochi mesi dipendente dell’Inps a Brindisi – senz’altro conosceva il proprio assassino. Andrea. Un nome che Eleonora ha urlato mentre il suo carnefice la uccideva a coltellate nel ventre dopo una lite di mezz’ora. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime e l’assassino sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unadi mezz’ora con il, un, Andrea, e uno zaino giallo. Sono questi i pochi elementi al momento a disposizione degli investigatori, insieme all’esame dei cellulari e dei tabulati, per cercare di fare chiarezza nell‘di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due giovani uccisi la notte del 21 settembre a. La coppia – lui 33 anni e arbitro di calcio, lei 30 anni, laureata in Giurisprudenza, da pochi mesi dipendente dell’Inps a Brindisi – senz’altro conosceva il proprio assassino. Andrea. Unche Eleonora hamentre il suo carnefice la uccideva a coltellate nel ventre dopo unadi mezz’ora. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime e l’assassino sono ...

