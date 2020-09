Nanni: mio sollecito per intitolare strada a Giancarlo Siani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Era il settembre del 2010 quando il Consiglio Comunale di Roma approvo’ la mozione che presentai che chiedeva d’intitolare una strada a Giancarlo Siani, sono passati 10 anni e la via dedicata al coraggioso giornalista ancora non c’e’.” “Dispiace dover sollecitare nuovamente, come ho fatto fatto negli anni scorsi, l’amministrazione capitolina ad adempiere a quello che e’ un atto d’indirizzo votato all’unanimita’ dal Consiglio Comunale. Roma e’ la capitale d’Italia e ne rappresenta l’unita’ e dedicare una via a Giancarlo Siani non e’ solo un atto doveroso ma, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, e’ stato ucciso per ‘l’onesta’ e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Era il settembre del 2010 quando il Consiglio Comunale di Roma approvo’ la mozione che presentai che chiedeva d’una, sono passati 10 anni e la via dedicata al coraggioso giornalista ancora non c’e’.” “Dispiace dover sollecitare nuovamente, come ho fatto fatto negli anni scorsi, l’amministrazione capitolina ad adempiere a quello che e’ un atto d’indirizzo votato all’unanimita’ dal Consiglio Comunale. Roma e’ la capitale d’Italia e ne rappresenta l’unita’ e dedicare una via anon e’ solo un atto doveroso ma, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, e’ stato ucciso per ‘l’onesta’ e ...

Agimegitalia : #Slot, #Nanni (cons. Misto Comune di #Roma): “#Raggi e #M5S continuano a copiare il mio lavoro, come con la propost… - Jammasrl : Roma, Nanni (Misto): “Da Raggi e 5 Stelle copia e incolla del mio lavoro, come per la proposta di delibera sulle sl… - demauroco : Sicuramente l'avrà già scritto qualche altro tuittero appassionato di Nanni - ce ne sono diversi, tra quelli che ap… - BillyBallo : Io credo che quello di Nanni Moretti sia il miglior profilo Instagram. Dopo il mio, ovviamente. - fabio95126130 : RT @jolandafiore: • ?????????? ???? • Sì, perché come avrebbe detto Nanni Moretti in un film di oltre 30 anni fa: “LE PAROLE SONO IMPORTANT… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni mio Nanni: mio sollecito per intitolare strada a Giancarlo Siani RomaDailyNews BMM, l’esordio alla regia di Jasmine Trinca presentato a Venezia 77: “Tra Roma, Buster Keaton e mia mamma”

Dopo una vita passata davanti alla macchina da presa (l'esordio a 19 anni con Nanni Moretti in La stanza del figlio) e una carriera da attrice costellata di successi (tra i premi vinti: 2 David di Don ...

Quei personaggi ’underground’ sono sempre in cerca d’autore

Una palestra imprescindibile. Per Nanni Garella Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello rappresenta "un’occasione preziosa per capire cosa significa per un attore oggi fare teatro, per imparare ...

Dopo una vita passata davanti alla macchina da presa (l'esordio a 19 anni con Nanni Moretti in La stanza del figlio) e una carriera da attrice costellata di successi (tra i premi vinti: 2 David di Don ...Una palestra imprescindibile. Per Nanni Garella Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello rappresenta "un’occasione preziosa per capire cosa significa per un attore oggi fare teatro, per imparare ...