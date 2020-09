Lazio, D’Amato: con aumento casi ipotesi mascherine all’aperto (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ci aspettavamo una ripresa dei casi. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circoLazione. Se la curva dei casi salirà ancora, c’e’ l’ipotesi di mascherine obbligatorie all’aperto”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando con Il Messaggero. “E’ una misura classica – ha aggiunto- è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale, penso per esempio a Parigi.Ieri nel Lazio si sono registrati 238 casi, il dato più alto di sempre. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ci aspettavamo una ripresa dei. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circone. Se la curva deisalirà ancora, c’e’ l’diobbligatorie all’aperto”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, parlando con Il Messaggero. “E’ una misura classica – ha aggiunto- è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati iin modo esponenziale, penso per esempio a Parigi.Ieri nelsi sono registrati 238, il dato più alto di sempre.

fabiovalenza : RT @FabrizioSapia: Sono passati 10 anni da quel Lazio-Milan in cui @hernanes fece ammattire la retroguardia milanista (futura campione d'It… - infoitinterno : Coronavirus, 238 casi in un giorno nel Lazio. D'Amato: 'Tenere alta la guardia' - ccomeneve : RT @FabrizioSapia: Sono passati 10 anni da quel Lazio-Milan in cui @hernanes fece ammattire la retroguardia milanista (futura campione d'It… - CaconeLazio : RT @FabrizioSapia: Sono passati 10 anni da quel Lazio-Milan in cui @hernanes fece ammattire la retroguardia milanista (futura campione d'It… - AM7491498493 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio D’Amato Diminuiscono i contagi ma anche i tamponi fatti. In aumento ricoveri e terapie intensive AGI - Agenzia Italia