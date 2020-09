Kary Mullis, la citazione inesistente e la confusione dei complottisti tra tampone e test PCR (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il nuovo idolo dei complottisti è Kary Mullis, oggetto di una falsa attribuzione e di un riconoscimento distorto da parte dei condivisori compulsivi. Individui, questi ultimi, che sarebbero capaci di negare anche la necessità vitale della respirazione qualora dovessero leggerlo tra i post di una qualche pagina oltremodo audace a inventare assurde teorie del complotto. In poche parole il tormentone di oggi interessa il premio Nobel che nel 1993 fu insignito del riconoscimento dopo aver perfezionato le tecniche del test PCR. Secondo i complottisti Kary Mullis avrebbe detto che il tampone sarebbe completamente inutile per la diagnosi delle malattie infettive. Cerchiamo di comprendere insieme quale sia la ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il nuovo idolo dei, oggetto di una falsa attribuzione e di un riconoscimento distorto da parte dei condivisori compulsivi. Individui, questi ultimi, che sarebbero capaci di negare anche la necessità vitale della respirazione qualora dovessero leggerlo tra i post di una qualche pagina oltremodo audace a inventare assurde teorie del complotto. In poche parole il tormentone di oggi interessa il premio Nobel che nel 1993 fu insignito del riconoscimento dopo aver perfezionato le tecniche delPCR. Secondo iavrebbe detto che ilsarebbe completamente inutile per la diagnosi delle malattie infettive. Cerchiamo di comprendere insieme quale sia la ...

