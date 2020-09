Facundo cacciato da Uomini e Donne si sfoga su Instagram | ‘Orgoglioso della risposta data a quel tipo di persona’

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La puntata di ieri pomeriggio disarà ricorcome una delle più trashstoria del programma a causacacciata di. L’istruttore argentino, che era giunto nel programma per corteggiare Sophie Codegoni ma che non mancava di punzecchiare in modo sarcastico Jessica Antonini, è stato eliminato e mandato via in maniera piuttosto colorita da Gianni Sperti e Maria De Filippi.da Maria De Filippi: “Se vuoi te lo ripetiamo in argentino. Te ne devi andare”Salvador La Bella, fino ad oggi era stato uno dei corteggiatori più chiacchierati, soprattutto per il suo modo di dire le cose senza peli sulla lingua. Già in passato era stato ...