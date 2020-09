Decreti sicurezza e Mes, il Pd vuol dettare l’agenda. Ok di Conte alla modifica dei dl Salvini. Ma sul Salva Stati frena (Di giovedì 24 settembre 2020) Scampato il pericolo, come prevedibile, il segretario dem Nicola Zingaretti ha alzato la posta, accompagnando il sospirone di sollievo per il pareggio col centrodestra alle regionali che – almeno per ora – rende meno traballante la sua posizione al Nazareno, con una serie di rivendicazioni all’indirizzo del principale alleato di governo (il Movimento 5 stelle) visto che con Conte sembra quasi che le dichiarazioni siano state concordate. O quantomeno i due non si pestano i piedi: per entrambi, scongiurata l’ipotesi rimpasto, la priorità adesso sono i Decreti sicurezza da modificare al più presto e la riapertura di una discussione sullo Ius soli. Tema questo che non ha mai scaldato l’opinione pubblica e tantomeno è destinato a farlo in un periodo segnato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Scampato il pericolo, come prevedibile, il segretario dem Nicola Zingaretti ha alzato la posta, accompagnando il sospirone di sollievo per il pareggio col centrodestra alle regionali che – almeno per ora – rende meno trabnte la sua posizione al Nazareno, con una serie di rivendicazioni all’indirizzo del principale alleato di governo (il Movimento 5 stelle) visto che consembra quasi che le dichiarazioni siano state concordate. O quantomeno i due non si pestano i piedi: per entrambi, scongiurata l’ipotesi rimpasto, la priorità adesso sono idare al più presto e la riapertura di una discussione sullo Ius soli. Tema questo che non ha mai scaldato l’opinione pubblica e tantomeno è destinato a farlo in un periodo segnato ...

giorgio_gori : Dalle regionali esce un @pdnetwork più forte. @nzingaretti ne ha merito e può far pesare il risultato. #Mes, decret… - amnestyitalia : Con le elezioni alle spalle non ci sono più scuse: i #decretisicurezza devono essere modificati subito. Il loro imp… - LaStampa : Conte sposta l’asse del governo a sinistra: “Via i decreti sicurezza, poi lo Ius soli” - LiKytai8 : RT @giulicitte52: @luigidimaio @Mov5Stelle Cosa è, la Parabola dell' incapace ? Come mai invece di tagliare i parlamentari come da referend… - Mintauros1 : RT @pdnetwork: Ora non è più il momento dei tentennamenti. È il momento di essere seri e al contempo ambiziosi. Perché c'è un Paese da ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreti sicurezza Decreti Sicurezza, Conte: “Testo di modifica già concordato Il Fatto Quotidiano Il Comune richiama in ufficio 150 persone

Il Comune “spinge” per far rientrare i dipendenti negli uffici. Con una delibera approvata ieri dalla giunta, su proposta dell’assessore al Personale Fabrizio Cigolot, si è deciso di limitare al massi ...

Scuole: ci sono strumenti per verificare gli adempimenti in materia COVID-19?

Roma, 24 Set – “Il monitoraggio dei livelli di sicurezza di una struttura scolastica e la conseguente valutazione dei rischi, finalizzata al miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza deg ...

Il Comune “spinge” per far rientrare i dipendenti negli uffici. Con una delibera approvata ieri dalla giunta, su proposta dell’assessore al Personale Fabrizio Cigolot, si è deciso di limitare al massi ...Roma, 24 Set – “Il monitoraggio dei livelli di sicurezza di una struttura scolastica e la conseguente valutazione dei rischi, finalizzata al miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza deg ...