Coppa Italia 2020 2021 | secondo turno | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia il lungo cammino verso la finale die neleliminatorio entrano in gioco già fin da ora le squadre appartenenti alla Serie B. Le sfide si giocheranno mercoledì 30 settembre (al netto di anticipi e posticipi) ed è già nota la possibile avversaria proveniente dal primoper ciascuna delle compagini del campionato cadetto che fanno il loro esordio nella competizione: ecco di seguito glie ilcompleto. IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DEL PRIMOCremonese vs Arezzo Venezia vs Carrarese Pescara vs Catania o S.N. Notaresco Reggiana vs Monopoli o Modena Cosenza vs Alessandria Empoli vs Renate o Avellino Ascoli vs Perugia Brescia ...