Caso Suarez, la Procura Figc apre un'inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della Figc apre un'inchiesta sul Caso dell'esame per ottenere la cittadinanza italiana svolto a Perugia da Luis Suarez . Secondo le notizie raccolte dall'Ansa, il capo della Procura della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladellaun'suldell'esame per ottenere la cittadinanza italiana svolto a Perugia da Luis. Secondo le notizie raccolte dall'Ansa, il capo delladella ...

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - DeeP_InSiDe89 : RT @TuttoMercatoWeb: Caso Suarez, Gravina: 'Credo che si stia esagerando, fiducia nella giustizia sportiva' - MatteoGrandi888 : Quindi mi state dicendo che i media, asserviti juventini,si stanno fregando le mani perché si aspettano qualche acc… -