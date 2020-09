Caso esame Suarez, procura Figc avvia un’inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) La procura delle Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'esame "farsa" sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Lo apprende l'agenzia Ansa. Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.E intanto la procura delle Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Caso esame Suarez, procura Figc avvia un’inchiesta ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladelle Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'"farsa" sostenuto dal calciatore Luisa Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Lo apprende l'agenzia Ansa. Il capo delladella Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.E intanto ladelle Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.un’inchiesta ITA Sport Press.

