Camere di Commercio, 3 imprese su 4 favorevoli a riforma e accorpamenti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fondere due o più Camere di Commercio per renderle più robuste è un'azione utile alle imprese. Ne sono convinte tre imprese su quattro che promuovono la riforma delle Camere di Commercio, ritenendo che la nascita di strutture più grandi, attraverso l'accorpamento di Camere di piccola dimensione, sia un fatto positivo. A mostrarlo è un sondaggio effettuato tra il 7 e l'11 settembre da Ipsos su oltre 400 imprese delle 40 province interessate dagli accorpamenti generati dalla riorganizzazione delle Camere di Commercio varata nel 2015. Per gli imprenditori a conoscenza dell'accorpamento della propria Camera di ...

