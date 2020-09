Argentin | mancanza servizi | madre due figli disabili minaccia suicidio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato del presidente dell’Associazioni Alm e A.i.d.a. Onlus, Ileana: “Impossibile negare l’incompetenza degli amministratori capitolini nei riguardi dei. Troppe sono le carenze nella citta’ rivolte a chi vive una situazione di difficolta’, infatti le famiglie dei diversamenti abili, sono allo stremo delle forze, visto che dal perido del coronavirus ad oggi non e’ ripartito ne ilo di trasporto a chiamata ne tantomeno l’assistenza.” “La signora con duein carrozzina denuncia oggi, con una email inviata sul mio sito, che non sa come accompagnare ia scuola viste le carenze nei trasportie nell’assistenza scolastica, ...