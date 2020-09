Xbox One, Xbox Series X, Series S ed i loro giochi disponibili anche su Android in streaming con l'app Xbox (Di martedì 22 settembre 2020) Nella giornata di ieri Microsoft ha lanciato l'aggiornamento beta dell'app Android di Xbox. Questa nuova versione include una notifica dei messaggi istantanei, la lista di persone da aggiungere come amici e follower, chat vocale, la funzione di condivisione, che vi permette di sapere quando le clip acquisite vengono caricate e pronte per la condivisione e molto altro ancora.Tra questo, la feature più interessante è che grazie al nuovo aggiornamento è possibile collegare l'app ad una console (Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One) configurandole mentre si aggiornano: sarà ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Nella giornata di ieri Microsoft ha lanciato l'aggiornamento beta dell'appdi. Questa nuova versione include una notifica dei messaggi istantanei, la lista di persone da aggiungere come amici e follower, chat vocale, la funzione di condivisione, che vi permette di sapere quando le clip acquisite vengono caricate e pronte per la condivisione e molto altro ancora.Tra questo, la feature più interessante è che grazie al nuovo aggiornamento è possibile collegare l'app ad una console (X,S eOne) configurandole mentre si aggiornano: sarà ...

TheGamesMachine : #GoingUnder è uno spassoso #roguelite pubblicato da #Team17, capace di coniugare la struttura #dungeoncrawler con u… - Karal_Josh : @IfUSeekSteven @iamjohnlan attenzione non è che sia potente la metà, il chip etc sono tutti uguali, ha semplicement… - GamerNewsit : #TheOuterWorlds Il primo DLC di The Outer Worlds fa capolino sui nostri monitor, ecco la nostra recensione di The O… - iamjohnlan : @IfUSeekSteven Io ovviamente tenendo la PS5, punto alla digital più cheap della Microsoft (anche perché non ho gioc… - Multiplayerit : Resident Evil Village cross-gen: l'uscita su PS4 e Xbox One verrà annunciata a breve? -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox One Videogiochi: distrugge la Xbox One dei figli con il suo furgone per punizione TGCOM Resident Evil Village sarebbe ancora previsto anche per PS4 e Xbox One

Resident Evil Village potrebbe essere ancora destinato ad uscire anche su PS4 e Xbox One, stando ad un nuovo rumor. L’indiscrezione viene riportata dall’insider Dusk Golem, informatissimo riguardo all ...

Xbox: un’esclusiva sta per arrivare su PS5?

Ora, sembra che la console Sony stia per abbracciare un nuovo titolo rimasto per un’intera generazione in esclusiva sulle console della famiglia Xbox One. Parliamo di Sunset Overdrive, il titolo ...

Resident Evil Village potrebbe essere ancora destinato ad uscire anche su PS4 e Xbox One, stando ad un nuovo rumor. L’indiscrezione viene riportata dall’insider Dusk Golem, informatissimo riguardo all ...Ora, sembra che la console Sony stia per abbracciare un nuovo titolo rimasto per un’intera generazione in esclusiva sulle console della famiglia Xbox One. Parliamo di Sunset Overdrive, il titolo ...