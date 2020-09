Un chilo di cocaina nel trolley | 39enne finisce in manette

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio unincensurato di origini tunisine, regolarmente sul territorio italiano. E’ stato intercettato in Via Nuova Poggioreale, nei pressi del carcere dove è stato poi tradotto. Trascinava unal cui interno i militari hanno rinvenuto ben 980 grammi di, avvolti in 4 buste sottovuoto. Finito in, è ora in cella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.