'Suarez, indagine solo all'inizio. Se l'esame è una farsa a qualcuno conveniva' (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - ' Da quello che dice il colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, si capisce che ci sono riscontri indiziari sulla non genuinità dell'esame. Dagli esiti della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - ' Da quello che dice il colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, si capisce che ci sono riscontri indiziari sulla non genuinità dell'. Dagli esiti della ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Procura di Perugia indaga sull'esame di Suarez: avrebbe concordato le domande - ilPostSport : La procura di Perugia ha aperto un'indagine sull'esame a cui è stato sottoposto il calciatore Luis #Suarez per aver… - MicheleSolari70 : RT @PietroSalvatori: Il caso Italia applicato al caso Suarez: indagine in corso da 7 mesi (su altro) A strascico ci finisce in mezzo un vi… - infoitsport : “Suarez, indagine solo all’inizio. Se l’esame è una farsa a qualcuno conveniva” - BryanTeixeira : RT @CorSport: “#Suarez, indagine solo all’inizio. Se l’esame è una farsa a qualcuno conveniva” -