Router VoIP | i migliori da comprare

(Di martedì 22 settembre 2020) Se avete sottoscritto un nuovo contratto telefonico con una linea Internet più veloce – VDSL o Fibra – vi sarà stata data la possibilità di utilizzare le chiamate(Voice Over IP), ma per farlo leggi di più...

DjBeppee : Buongiorno ragazzi, che telefono VoIP mi consigliate da collegare al router? -

Ultime Notizie dalla rete : Router VoIP

SlideToMac - Il blog italiano su Mac e OSX

Oggi avere a casa un collegamento a Internet è come per gli anni Ottanta avere una linea telefonica fissa. O come, a partire dal Duemila, avere un cellulare. In questo momento, poi, è diventato un fat ...