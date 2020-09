Regionali in Campania, De Luca su Fb: Una vittoria di popolo (Di martedì 22 settembre 2020) “Una vittoria di popolo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’indomani della vittoria con la quale ha conquistato il secondo mandato alla guida di Palazzo Santa Lucia. In un post pubblicato su Facebook, De Luca scrive che “se la politica perde il suo senso umano, non vale più niente”, concetto già espresso ieri sera in occasione dell’intervento nel suo comitato elettorale alla Stazione Marittima di Napoli, commentando l’esito del voto delle Regionali che lo ha visto raccogliere intorno al 70% delle preferenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) “Unadi”. Così il presidente della RegioneVincenzo De, all’indomani dellacon la quale ha conquistato il secondo mandato alla guida di Palazzo Santa Lucia. In un post pubblicato su Facebook, Descrive che “se la politica perde il suo senso umano, non vale più niente”, concetto già espresso ieri sera in occasione dell’intervento nel suo comitato elettorale alla Stazione Marittima di Napoli, commentando l’esito del voto delleche lo ha visto raccogliere intorno al 70% delle preferenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

