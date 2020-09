Pierluigi Sanna (PD) confermato Sindaco di Colleferro con un plebiscito (Di martedì 22 settembre 2020) Pierluigi Sanna è il nuovo – o meglio confermato – Sindaco di Colleferro. Quando mancano poche sezioni il candidato della coalizione formata da PD, Il Castello, Ripartiamo per Colleferro, Insieme per i cittadini, La città è saldamente in testa nelle votazioni. Al momento (10 sezioni scrutinate su 19, qui la diretta in tempo reale) Sanna conduce per distacco 75.5% a 14.62% sul secondo candidato, Rocco Sofi (IC impegno Comune, FDI, Lega). Mancano ancora molte sezioni ma dubito che un risultato così possa modificarsi: si tratta di una vittoria storica!Non… Gepostet von Pierluigi Sanna am Dienstag, 22. September 2020 Elezioni Colleferro 2020, Mattia (PD): ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020)è il nuovo – o megliodi. Quando mancano poche sezioni il candidato della coalizione formata da PD, Il Castello, Ripartiamo per, Insieme per i cittadini, La città è saldamente in testa nelle votazioni. Al momento (10 sezioni scrutinate su 19, qui la diretta in tempo reale)conduce per distacco 75.5% a 14.62% sul secondo candidato, Rocco Sofi (IC impegno Comune, FDI, Lega). Mancano ancora molte sezioni ma dubito che un risultato così possa modificarsi: si tratta di una vittoria storica!Non… Gepostet vonam Dienstag, 22. September 2020 Elezioni2020, Mattia (PD): ...

