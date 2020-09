Omicidio Willy: i fratelli Bianchi spostati nel “braccio degli infami” (Di martedì 22 settembre 2020) Finito il periodo di quarantena obbligatoria, Marco e Gabriele Bianchi vengono spostati nel reparto carcerario riservato ai pedofili per paura di essere loro stessi vittima di violenza. Per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e per il loro amico Mario Pincarelli è terminato il periodo di quarantena obbligatoria previsto per i nuovi ingressi in carcere. … L'articolo Omicidio Willy: i fratelli Bianchi spostati nel “braccio degli infami” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Finito il periodo di quarantena obbligatoria, Marco e Gabrielevengononel reparto carcerario riservato ai pedofili per paura di essere loro stessi vittima di violenza. Per iGabriele e Marcoe per il loro amico Mario Pincarelli è terminato il periodo di quarantena obbligatoria previsto per i nuovi ingressi in carcere. … L'articolo: inel “braccioinfami” proviene da leggilo.org.

fanpage : Si mette male per i fratelli Bianchi. L’avvocato ha rinunciato a difenderli - repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i 'gemelli' Bianchi trasferiti nel braccio 'protetto' dopo uno scontro con un altro… - LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - cicciodevilla : RT @SerglocSergio: Omicidio #Willy: i fratelli Bianchi fanno rissa anche in carcere. In isolamento - MICIO7BEAR : RT @redazioneiene: “I fratelli Bianchi intanto hanno preso l’articolo 14, cioè la pericolosità interna alla prigione' #leiene -