Inter, finalmente Vidal: 4 motivi per cui sarà fondamentale (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva la fumata bianca per Arturo Vidal all’Inter: vediamo in 4 punti perché è un acquisto fondamentale per Conte e in chiave Fantacalcio Tanta attesa per Antonio Conte che finalmente potrà riabbracciare Arturo Vidal dopo la felice esperienza alla Juventus. Con l’arrivo del centrocampista cileno, che firmerà un biennale con i nerazzurri, l’Inter ha la … Questo articolo Inter, finalmente Vidal: 4 motivi per cui sarà fondamentale è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva la fumata bianca per Arturoall’: vediamo in 4 punti perché è un acquistoper Conte e in chiave Fantacalcio Tanta attesa per Antonio Conte chepotrà riabbracciare Arturodopo la felice esperienza alla Juventus. Con l’arrivo del centrocampista cileno, che firmerà un biennale con i nerazzurri, l’ha la … Questo articolo: 4per cui saràè stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

Inter : ?? | FIRMA Finalmente in nerazzurro! Benvenuto @kingarturo23 ????? #WelcomeVidal - Inter : ?? | BENVENUTI Ciao interisti! Li avete visti finalmente in azione in nerazzurro: ora che ne dite di dare il bevenu… - AlfredoPedulla : #Males-#Inter: finalmente in dirittura. E subito al #Genoa @tvdellosport - herninter_na : RT @Inter: ?? | FIRMA Finalmente in nerazzurro! Benvenuto @kingarturo23 ????? #WelcomeVidal - Mateuzin87 : RT @Inter: ?? | FIRMA Finalmente in nerazzurro! Benvenuto @kingarturo23 ????? #WelcomeVidal -

Ultime Notizie dalla rete : Inter finalmente Inter: finalmente Vidal a Milano! | Video - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, finalmente Vidal: 4 motivi per cui sarà fondamentale

Arriva la fumata bianca per Arturo Vidal all’Inter: vediamo in 4 punti perché è un acquisto fondamentale per Conte e in chiave Fantacalcio Tanta attesa per Antonio Conte che finalmente potrà riabbracc ...

Intervista al Dado Errante

A tal proposito, c’è qualche evento di cui vorresti parlarci in particolare? Assolutamente si, infatti il 25 settembre finalmente riprenderemo le nostre Cene con Delitto, organizzate dai ragazzi de I ...

Arriva la fumata bianca per Arturo Vidal all’Inter: vediamo in 4 punti perché è un acquisto fondamentale per Conte e in chiave Fantacalcio Tanta attesa per Antonio Conte che finalmente potrà riabbracc ...A tal proposito, c’è qualche evento di cui vorresti parlarci in particolare? Assolutamente si, infatti il 25 settembre finalmente riprenderemo le nostre Cene con Delitto, organizzate dai ragazzi de I ...